Страшное ДТП в ЗКО – четверо пострадавших
Сотрясение мозга и переломанные ноги.
Фото : uralskweek.kz14 февраля 2020, 18:40
14 февраля на Январцевской трассе столкнулись внедорожник "Toyota Hilux" и "ГАЗель", перевозившая хлеб, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Уральская неделя.
В результате ДТП пострадали четыре человека.
- На данный момент известно о четырех пострадавших, остальные подробности выясняются. Из-за чего произошла авария - станет известно позднее, - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.
Очевидцы рассказали, что у пассажирки "ГАЗели" сотрясение мозга, ее госпитализировали в Дарьинскую больницу. У троих мужчин, находившихся в "Toyota Hilux" переломы ног, они тоже госпитализированы.
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