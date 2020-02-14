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Страшное ДТП в ЗКО – четверо пострадавших

Сотрясение мозга и переломанные ноги.

Фото : uralskweek.kz14 февраля 2020, 18:40

14 февраля на Январцевской трассе столкнулись внедорожник "Toyota Hilux" и "ГАЗель", перевозившая хлеб, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Уральская неделя.

В результате ДТП пострадали четыре человека.

- На данный момент известно о четырех пострадавших, остальные подробности выясняются. Из-за чего произошла авария - станет известно позднее, - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

Очевидцы рассказали, что у пассажирки "ГАЗели" сотрясение мозга, ее госпитализировали в Дарьинскую больницу. У троих мужчин, находившихся в "Toyota Hilux" переломы ног, они тоже госпитализированы.


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