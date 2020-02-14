Медицинские маски пытались незаконно перевезти из Казахстана в Китай
Всего пытались провести 20 тысяч медицинских масок.
Фото : Пограничная служба Казахстана14 февраля 2020, 20:26
Контрабандный груз был задержан в поезде, направлявшимся в Китай из Казахстана, сообщили zakon.kz в погранслужбе РК.
Контрабанду пресекли 14 февраля. В черных запакованных пакетах находилось 20 000 медицинских масок. Контрабанда была обнаружена служащими железнодорожного пограничного контроля "Алтын кол".
Из-за эпидемии коронавируса в Китае сложился дефицит медицинских масок.
Отметим, что Казахстан не вводил запрет на вывоз медицинских масок.
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