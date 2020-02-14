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Аблязова поймали на том, что он писал от имени Айсултана Назарбаева

Информацию он удалил, но скрин успели сделать.

Фото : Arnapress.kz14 февраля 2020, 21:57

Нашумевшая история с провокационными постами, написанными якобы от имени Айсултана Назарбаева, получила неожиданное продолжение, сообщает zakon.kz.

Известный "оппозиционер" Мухтар Аблязов выпустил заявление от имени Айсултана Назарбаева, где утверждал, что все посты Айсултана писал сам внук Первого Президента. Но при этом забыл перелогиниться.

Об этом на своей странице в Facebook написал Денис Кривошеев.

- Ну как бы вы теперь все понимаете.... Мухтар запутался в аккаунтах? Информацию он быстро удалил, но скрин дело великое!


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