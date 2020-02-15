Умерла после подтяжки лица - родные год пытаются добиться справедливости

Клиника продолжает функционировать и по сей день. Хирург продолжает работать.

Алматинка умерла год назад в частной клинике, после процедуры подтяжки лица. Но до сих пор никто из виновных не наказан, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

В феврале прошлого года 59-летняя Нажия Муртазина решила сделать подтяжку лица и провести операцию по удалению комков Биша. Выбор пал на частную клинику в Каскелене, где она уже прибегала к помощи хирурга. Поэтому доверилась. Операцию проводил под общим наркозом врач с 40-летним стажем. Но после что-то пошло не так. Женщина впала в кому.

- На самом деле в наших разговорах она боялась наркоза, я тоже ее отговаривала и говорила: "Мам, это опасно, это серьезно". Она мне сказала: потом возраст будет больше, и более опасно будет. Она приехала 13 февраля в 10 часов в клинику, в 11 уже началась операция. В течение дня я знала, что операция закончится в это время, я маме звонила, телефон был отключен, писала голосовые сообщения, был отключен. Нам сообщили где-то пол 12 ночи, что у мамы ухудшилось состояние, упало резко давление, - рассказывает дочь Нажии Муртазиной Эльвира Муртазина.

Женщина умерла через 11 дней комы. По словам родных, позже стало известно: никакие анализы перед операцией в клинике у пациентки не брали. При этом, у женщины были явные проблемы с сердцем, щитовидной железой и ряд других заболеваний. Дочь умершей считает, что там должны были отказать в операции.

- Я считаю, неправильно анестезиолог дала рекомендацию, что можно делать операцию. То есть это была не экстренная операция. Можно было просто отказать в операции, сказать: "Нет, дорогая, Вам не нужно делать эту операцию". Наша мама лежала в обычной стационарной палате, то есть реанимационного отделения у них нет, как такового. На тот период не было, - добавляет Нажия Муртазина.

Клиника продолжает успешно функционировать и по сей день. Хирург, который проводил операцию погибшей утверждает, что у пациентки возникла острая жировая эмболия. Она и привела к смерти. При этом врач убежден: противопоказаний для операции у нее не было.

Однако юристам семьи удалось выявить целый ряд нарушений. По их словам, одно из основных в том, что на момент операции у медцентра не было лицензии. А значит, операции там проводились незаконно. К слову, сами сотрудники этот факт отрицают.

- Было указано, что у медицинского центра нет, во-1-х, лицензии на такой вид деятельности. У врача-хирурга нет сертификата на такой вид деятельности. Я считаю, что здесь вина не одного хирурга, что все-таки есть вина врача-анестезиолога, и есть вина самого руководителя центра. Это халатное отношение к обязанностям. Считаю, что вина врача-кардиолога, - говорит юридический консультант Лейла Гусейнова.

Между тем по факту заведено уголовное дело по статье "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть человека".

- Расследование уголовного дела в настоящее время находится на стадии завершения, материалы уголовного дела будут направлены в ближайшие дни в прокуратуру Карасайского района с последующей передачей в суд, - прокомментировала ситуацию официальный представитель департамента полиции области Акбота Азирбек.

Родные Нажии Муртазиной намерены добиваться наказания всех причастных. Они считают: должна быть закрыта и клиника, чтобы избежать трагедий в будущем.

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