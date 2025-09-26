15-летняя девочка в Мексике умерла после липосакции, подтяжки лица и увеличения груди

В Месике пластический хирург Виктор Мануэль Росалес Галиндо отстранен от практики и находится под следствием после того, как сделал липосакцию, подтяжку лица и увеличил грудь 14-летней девочки. Пациентка скончалась через неделю после операции, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, под нож хирурга девочка попала незадолго до своего 15-летия. Процедуры были проведены без ведома ее отца, Карлоса Арельяно, который узнал о вмешательстве только на прощании с дочерью. По его словам, родственники также обнаружили у девочки имплантаты и послеоперационные шрамы.

Как выяснилось, через неделю после операций у пациентки произошла остановка сердца и дыхания, развился тяжелый отек мозга. Несмотря на искусственную кому и подключение к аппарату ИВЛ, спасти ее не удалось.

Мать девочки, Палома Эскобедо Киньонес, работавшая медсестрой в клинике своего бойфренда – подозреваемого хирурга, – рассказала отцу накануне, что у дочки COVID-19.

Согласно данным издания, дело получило широкий резонанс, в связи с чем президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала помощь семье.

Прокуратура ведет расследование по факту врачебной халатности.

