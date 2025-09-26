#АЭС в Казахстане
Мир

15-летняя девочка в Мексике умерла после липосакции, подтяжки лица и увеличения груди

хирурга обвиняют в халатности за проведение пластических операций девочке-подростку, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 01:59 Фото: pixabay
В Месике пластический хирург Виктор Мануэль Росалес Галиндо отстранен от практики и находится под следствием после того, как сделал липосакцию, подтяжку лица и увеличил грудь 14-летней девочки. Пациентка скончалась через неделю после операции, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, под нож хирурга девочка попала незадолго до своего 15-летия. Процедуры были проведены без ведома ее отца, Карлоса Арельяно, который узнал о вмешательстве только на прощании с дочерью. По его словам, родственники также обнаружили у девочки имплантаты и послеоперационные шрамы.

Как выяснилось, через неделю после операций у пациентки произошла остановка сердца и дыхания, развился тяжелый отек мозга. Несмотря на искусственную кому и подключение к аппарату ИВЛ, спасти ее не удалось.

Мать девочки, Палома Эскобедо Киньонес, работавшая медсестрой в клинике своего бойфренда – подозреваемого хирурга, – рассказала отцу накануне, что у дочки COVID-19.

Согласно данным издания, дело получило широкий резонанс, в связи с чем президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала помощь семье.

Прокуратура ведет расследование по факту врачебной халатности.

Ранее сообщалось, что алматинские кардиохирурги провели операцию на сердце недоношенному ребенку.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
