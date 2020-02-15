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В Кыргызстане хотят запретить производство пластиковых пакетов с 2021 года

На сегодня в республике нет ограничений на производство пластика. Ввоз тоже не ограничен.

Фото : igtipc.org15 февраля 2020, 09:46

Депутаты парламента Кыргызстана хотят запретить производство и продажу пластиковых пакетов с 2021-го. Проект закона вынесен на общественное обсуждение. Об этом сообщает 24kg.

Разработчики отмечают, что на сегодня в Кыргызстане функционирует около 20 предприятий, которые производят полиэтиленовые пакеты. Нардепы утверждают, что учли риски предпринимателей, и, чтобы минимизировать их, предлагают предоставить отсрочку на год.

Реализация пакетов из полимерных материалов будет разрешена до 1 июня следующего года, а производство — до 1 января 2021-го.

Инициаторы подчеркивают, что к указанным срокам предприниматели должны использовать предоставляемые возможности реализовать уже ввезенный и произведенный товар, а также завершить производство опасных пластиковых пакетов.

На сегодня в республике нет ограничений на производство пластика. Ввоз тоже не ограничен. Страна импортирует около 250 тонн пакетов в месяц.


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