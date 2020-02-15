Алматинцы ощутили землетрясение

Патрульные наряды на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдают, обстановка стабильная.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 15 февраля 2020г. в 09:31:53 зарегистрировано землетрясение, передает zakon.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

Эпицентр землетрясения расположен в 242 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.

Энергетический класс землетрясения 11.3.

Магнитуда MPV 5.6.

Координаты эпицентра 41.84° с.ш. 79.20° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2 балла

По данным ЦОУ ДП - патрульные наряды на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдают, обстановка стабильная.

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