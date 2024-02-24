Алматинцы ощутили трехбалльное землетрясение

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 24 февраля в 04 час.58 мин в 276 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Алматинцы ощутили три балла, сообщает Zakon.kz

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстановка стабильная. МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

По данным синоптиков, это был афтершок, энергетический класс землетрясения - 13,6. Глубина - 5 км.

В ведомстве подчеркнули, что ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом.

Ранее в течении дня в Алматы было зафиксировано два землетрясения. Ощутимость составила два балла.

Примечательно, что утром 23 февраля землетрясение произошло почти сразу после начала сейсмотренировки, о которой Департамент по чрезвычайным ситуациям объявлял заранее.