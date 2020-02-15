Заместителем акима Акмолинской области по вопросам индустриализации, предпринимательства и инвестиций он работал с 17 августа 2018 года.

Марат Игали покинул пост заместителя акима Акмолинской области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает zakon.kz.

Дорогие акмолинцы! Для меня была большая честь работать почти 3 года вместе с вами на благо ставшей для меня родной Акмолинской области! В работе старался быть всегда открытым для населения, мы совместно добились хороших результатов во многих сферах, здесь приобрел много друзей. Отдельно хочу поблагодарить всех коллег за совместную работу! - написал он.

Постараюсь применить новый багаж знаний и умений в дальнейшей работе. Пользуясь возможностью хочу выразить огромную благодарность руководству страны и Акмолинской области за оказанное доверие, продолжил Игали.

При этом он не сообщил, на какую работу переходит.

Марат Игали закончил Актюбинский педагогический институт (1995) по специальности "Преподаватель истории и географии", Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан (1999) - менеджер государственной службы; Алматинский институт экономики и статистики (2002) по специальности "экономист"; Костанайский государственный университет (2006) - юриспруденция; Аспирантуру Казахского национального университета им. аль-Фараби (1995-1999).

Кандидат политических наук, тема кандидатской диссертации: "Процессы смены и циркуляции политических элит Казахстана (ретроспективный политологический анализ)" (2003), докторант кафедры политологии Казахского национального университета им. аль-Фараби.

Трудовой стаж:

· Эксперт Аналитического центра Совета Безопасности Республики Казахстан (1999-2001);

· Заместитель директора Актюбинского филиала ОАО "Нурбанк" (2002);

· Начальник отдела бизнес-планирования и анализа управления планирования и анализа ОАО "Нурбанк" (2002-2003);

· Руководитель аппарата акима Актюбинской области (2003-2004);

· Руководитель пресс-службы Общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана "Атамекен" (2005-2006);

· Эксперт, главный инспектор отдела организационно-контрольной работы Администрации Президента Республики Казахстан (02.2006-05.2006);

· Советник Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан (05.2006-2008);

· Заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (05.2008-04.2009);

· Эксперт секретариата центрального аппарата НДП "Нур Отан" (04.-06.2009);

· Директор департамента информации и анализа центрального аппарата НДП "Нур Отан" (07.2009-01.2010);

· Заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (02.-03.2010);

· Советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан А.О. Исекешева (05.2009-2012);

· Директор департамента административно-кадровой работы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (08.2012-08.2013);

· Председатель комитета индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (18.08.2013-30.09.2014);

· Директор Департамента кадровой работы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (10.2014-09.2016);

· Директор Департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (09.2016-05.2017);

·Заместитель председателя АО "Казконтент" (12.05.2017-10.2017);

· Советник акима Акмолинской области по вопросам туризма (10.2017-08.2018);

· Заместителем акима Акмолинской области по вопросам индустриализации, предпринимательства и инвестиций работал с 17.08.2018 года.

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