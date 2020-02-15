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Более 300 человек покинули Almaty Towers из-за задымления

Произошло задымление, горение отсутствует.

Фото : arnapress.kz15 февраля 2020, 12:43

Предварительно 350 человек покинули Almaty Towers из-за задымления, передает zakon.kz.

По информации ДЧС города, произошло задымление в кинотеатре Cinema Towers. Горение отсутствует.

По прибытию пожарных расчетов установлено сгорание масла во фритюрнице в кухонном помещении, без распространения огня. Сработала автоматическая система пожаротушения объекта, - сообщили в ДЧС. ​

Жертв и пострадавших нет. ​


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