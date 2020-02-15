24 пьяных водителя выявили на дорогах Актобе за два дня

За нарушение правил выезда на встречную полосу движения привлечено к административной ответственности 13 водителей.

Актюбинские полицейские за два дня проведения оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" выявили 24 пьяных водителей, передает zakon.kz.

По итогам проведенного мероприятия силами строевых подразделений дорожно-патрульной полиции выявлено 1512 нарушений в сфере дорожного движения, из них пресечено 24 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения, - рассказали в пресс-службе ДП области.

Кроме того, за нарушение правил выезда на встречную полосу движения привлечено к административной ответственности – 13 водителей, выявлено 90 фактов за управление транспортным средством без документов, за непредоставления преимущества пешеходам 88 водителя и за нарушения привлечено 333 пешеходов, 60 фактов выявлено нарушений совершаемых водителями общественного транспорта.

Профилактическое мероприятие "Безопасная дорога" на территории области проводилось с 12 по 14 февраля текущего года.

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