Казахстан ратифицировал Протокол к соглашению о создании ракетного комплекса "Байтерек"

Создание космического ракетного комплекса "Байтерек" позволит Казахстану стать государством, осуществляющим пусковую деятельность с использованием собственных объектов наземной космической инфраструктуры.

Главой государства подписан закон "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Ранее член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Талгат Мусабаев отмечал, что создание космического ракетного комплекса "Байтерек" позволит Казахстану стать государством, осуществляющим пусковую деятельность с использованием собственных объектов наземной космической инфраструктуры, достичь положительного социального эффекта, таких как открытие новых рабочих мест при создании и эксплуатации комплекса.

Протоколом предусматриваются:

- замена ракеты-носителя в проекте (с ракеты носителя "Ангара" на перспективную российскую ракету-носитель среднего класса), а также места строительства на базе космического ракетного комплекса "Зенит-М", который выводится из аренды космодрома "Байконур";

- распределение финансирования составных частей космического ракетного комплекса между Сторонами, согласно которому российская сторона обеспечивает - финансирование создания ракеты-носителя и средств транспортирования ее составных частей, модернизации технических комплексов разгонного блока, космического аппарата и космической головной части, а казахстанская сторона обеспечивает финансирование реконструкции и модернизации существующей наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М", создания учебно-тренировочных средств подготовки персонала по эксплуатации стартового и технических комплексов;

- срок начала летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса в 2022 году, который ранее не был определен вышеуказанным Соглашением и другое.

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