Мажилис ратифицировал поправки в соглашение с Россией о создании ракетного комплекса "Байтерек"

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 4 июня 2025 года ратифицировали поправки в межправительственное соглашение с Россией о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек", сообщает Zakon.kz.

30 мая 2024 года между правительствами двух стран был подписан протокол, предусматривающий внесение изменений в статьи 5, 6 и 8 соглашения. Сроки начала летных испытаний сдвигаются с 2023 на 2025 год. Россия увеличивает количество пусков с комплекса "Байтерек" с 2 до 3 пусков в год с 2028 по 2039 годы. Также изменены сроки применения налоговых преференций по КПН для АО "Байтерек".

"На сегодняшний день казахстанская сторона в полном объеме исполняет все обязательства, принятые ранее в рамках проекта "Байтерек". В частности, проведена модернизация технического и стартового комплекса "Зенит-М", созданы тренажеры, открыты районы падения на территории Республики Казахстан. Выделено необходимое финансирование, авансы выплачены исполнителям. Работы по модернизации наземной инфраструктуры ведутся согласно графику", – сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Он отметил, что российская сторона продолжает работы по подготовке ракеты-носителя "Союз-5" и контрольно-измерительного оборудования. Также продолжается производство технологического оборудования на предприятиях РФ, его заводские испытания проходят с участием казахстанских специалистов.

Первый запуск ракеты-носителя "Союз-5" с комплекса "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года. "Союз-5" является экологически чистой ракетой, работающей на керосине и жидком кислороде.

Ранее сообщалось, что в Мажилис поступил законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительствами Казахстана и России о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года.