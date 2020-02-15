Сильный затор образовался на трассе Павлодар - Нур-Султан

Сейчас на автодороге "Нур-Султан –Павлодар-Нур-Султан" работает 18 единиц спецтехники.

По словам очевидцев, более 700 машин оказались в снежном плену на республиканской трассе Павлодар - Нур-Султан, передает NewTimes.kz.

Водители жалуются на то, что им пришлось простоять на трассе несколько часов из-за сугробов. С их слов, около 700 машин попали в затор.

Все дело в том, что дороги не расчищены, огромные сугробы и машины в обе стороны стоят. Я ехал из Павлодара в Астану. В 11 часов звонили в службу ЧС, где нам сказали, что трасса открыта и можно ехать. Поехали, сначала все хорошо было, доехали до Ерейментау, проехали Торгай и на 100 километре мы встали. Стояли практически до 19.00 вечера, пока не приехал один погрузчик со стороны Ерейментау, - рассказал житель Павлодара Серик Кибатов.

По словам очевидцев, на этом участке по направлению в Нур-Султан была очищена лишь для одна полоса. Встречное движение было полностью завалено снегом, поэтому водителям не оставалось ничего другого, как выезжать на "встречку".

Госорганы рассказывали, что дороги расчищены, но якобы машина преградила путь. Но мы эту машину не видели, практически простояли только из-за снега. Полоса, которая лежала в сторону Павлодара, была полностью заметена снегом. Видимо, на ней с утра никаких работ не проводилось, - дополнил Кибатов.

Дорогу обслуживает ТОО "Казахавтодор". В пресс-службе организации сообщили, что затор образовался не из-за сугробов. Всему виной - остановившаяся попрек дороги грузовая машина.

14.02.2020 года в 13:00 часов водитель грузовой машины при развороте не справился с управлением и остановился поперек на проезжую часть. Во время работы по вызвалению грузовой машины автовладельцы, ехавшие по направлению "Нур-Султан - Павлодар", выехали на встречную полосу. Порядка 70 машин оказались на одной полосе, тем самым вызвали затор на автодороге, - говорится в сообщении.

Машины, выехавшие на встречную полосу, были развернуты и выехали на свои полосы.

Также, по информации ТОО "Казахавтодор", сейчас на автодороге "Нур-Султан - Павлодар - Нур-Султан" работает 18 единиц спецтехники.

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