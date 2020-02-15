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Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

Вероятность шторма составляет 85-95%.

Фото : arnapress.kz15 февраля 2020, 15:11

Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", непогода ожидается в Туркестанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях .

Будет штормить также в Кокшетау и Нур-Султане.

Вероятность шторма составляет 85-95%.

Казахстанцев предупреждают о тумане, метели и гололедице.


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