Вероятность шторма составляет 85-95%.

Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", непогода ожидается в Туркестанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях .

Будет штормить также в Кокшетау и Нур-Султане.

Вероятность шторма составляет 85-95%.

Казахстанцев предупреждают о тумане, метели и гололедице.

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