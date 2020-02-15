185 пострадавших, 39 сгоревших домов – подведены итоги по инциденту в Кордае

Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта.

Бердибек Сапарбаев провел заседание областного штаба по ликвидации последствий ЧС в Кордайском районе, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

По данным областного штаба, пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта.

С 7 по 13 февраля текущего года через КПП Кордай, Карасу, Аухатты, Сортобе в Кыргызскую Республику выехало 23 131 человек, въехало – 21 261 человек.

В работе по очистке сел задействовано 250 человек и 53 ед. техники, вывезено 680 тонн строительного мусора. В настоящее время функционируют 55 магазинов, 3 аптеки, 14 АЗС и 30 других коммерческих объектов.

Для восстановления утраченных документов создан мобильный центр обслуживания населения, который расположен в здании акимата Сортобинского сельского округа. Выдано 54 свидетельства о рождении, 48 удостоверений личности, 1193 справок-вкладышей для детей, 15 документов на недвижимое имущество, 8 свидетельств о браке, 1 паспорт.

778 пострадавшим семьям оказана гуманитарная помощь в виде продуктов питания и товаров первой необходимости в объеме 57,2 тонн.

В районе сохраняется стабильная обстановка, продолжаются работы по обеспечению правопорядка.

По итогам заседания аким области Бердибек Сапарбаев дал ряд поручений по обеспечению безопасности населения, восстановлению пострадавших объектов, имущества, документов, и нормальной жизнедеятельности в населенных пунктах.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!