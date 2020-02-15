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Президент Афганистана заинтересован в расширении экономических связей с Казахстаном

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Афганистан является хорошим партнером и соседом нашей страны.

Фото : Акорда15 февраля 2020, 18:06

Глава государства провел встречу с Президентом Афганистана Ашрафом Гани, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы лидеры Казахстана и Афганистана обсудили текущее состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Афганистан является хорошим партнером и соседом нашей страны. Глава государства проинформировал Ашрафа Гани, что в скором времени будет учреждена должность специального представителя Республики Казахстан по Афганистану.

Отметив положительную динамику двустороннего сотрудничества, Президент Афганистана выразил заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономических связей с нашей страной.


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