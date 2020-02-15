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В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса

Китайский турист из провинции Хубэй находился во Франции с 16 января и был госпитализирован в специальную больницу со строгими мерами изоляции.

Фото : slon.fr15 февраля 2020, 21:03

В Европе зафиксирован первый случай смерти от коронавируса COVID-2019. Во Франции скончался 80-летний турист из Китая, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сказано в сообщении телеканала BFMT, китайский турист из провинции Хубэй находился во Франции с 16 января и был госпитализирован в специальную больницу со строгими мерами изоляции 25 января.

- Его состояние ухудшалось быстро, он находился в критическом состоянии в течение нескольких дней, находясь под пристальным медицинским вниманием, - сообщила подробности французский министр министра солидарности и здравоохранения Аньес Бузин.

В Китае общее количество пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, по официальным данным на полночь пятницы, 15 февраля, составило 66 492 человека. У 1523 человек в стране вызываемое коронавирусом легочное заболевание привело к летальному исходу.


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