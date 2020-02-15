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Что делать казахстанцам для перепродажи автомобилей из Армении

С 1 января 2020 года в Армении начали действовать общие правила по импорту автомобилей в ЕАЭС.

Фото : costa-parking.business.site15 февраля 2020, 22:48

Что делать казахстанцам с армянскими номерами рассказали в Комитете государственных доходов (КГД) Армении, сообщает zakon.kz со ссылкой на со ссылкой на armeniasputnik.am.

Чтобы перепродать экспортированные в Казахстан автомобили с армянскими госномерами их владельцы из Казахстана должны будут приехать в Армению.

- Если имеется налоговое обязательство по недвижимости, то лишь после его выполнения эти машины будут сняты с учета в Армении, чтобы их смогли заново поставить на учет в Казахстане, - говорит зампредседателя Комитета государственных доходов Армении Шушаник Нерсисян.

Она добавила, что приезжать в Армению для снятия автомобиля с учета необходимо только тем казахстанцам, которые собираются перепродать автомобиль. Если нет, то налог владелец сможет оплачивать с помощью создающейся в Армении онлайн-платформы.

Что касается сохранения армянских госномеров и эксплуатации автомобиля с такими номерными знаками, то решение этого вопроса, по словам Нерсисян, зависит только от казахстанских властей. В Армении никаких проблем по этой части в законодательстве не имеется, а передвижение на территории Евразийского экономического союза для граждан стран ЕАЭС свободное.

Согласно официальным данным, 159 тысяч автомобилей было импортировано в Армению за 2019 год. Порядка 100 тысяч из них еще находятся на территории республики.

С 1 января 2020 года в Армении начали действовать общие правила по импорту автомобилей в ЕАЭС.


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