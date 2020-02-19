В школах Караганды и Темиртау отменили занятия
Причина-плохие погодные условия.
Фото : depositphotos19 февраля 2020, 08:10
В связи с ухудшением погодных условий в Караганде и Темиртау отменили школьные занятия, сообщает zakon.kz.
В Караганде отменяются занятия в 0-4 классах. В остальных классах - на усмотрение родителей с учетом отдаленности школы.
В Темиртау отмена занятий объявлена для учащихся 0-9-х классов первой смены. В остальных классах - на усмотрение родителей.
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