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ДЧС Алматы просит воздержаться от походов в горы

На территории горного курорта будут производиться​ профилактический спуск снежных масс.

Фото : zakon.kz.19 февраля 2020, 08:37

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы предупреждает о профилактическом спуске снежных масс на территории горного курорта​ "Шымбулак", сообщает zakon.kz.

На основании рекомендации филиала РГП "Казгидромет", в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова, 19 февраля 2020 года сотрудниками АГЭУ "Казселезащита", совместно с сотрудниками курорта будет производиться​ профилактический спуск снежных масс на территории горного курорта​ "Шымбулак".

​В целях исключения чрезвычайных ситуаций, Департамент просит жителей, гостей и туристов города Алматы воздержаться от походов и восхождений в местах проведения профилактических мероприятий.

Информацию по открытым трассам и подъёмникам уточняйте в администрации курорта.


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