Альварес передумал насчет третьего боя с Головкиным

Однако появилась информация, что возвращение GGG откладывается. Причина - травма голени у боксера.

Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль Альварес пересмотрел позицию относительного третьего боя с Геннадием Головкиным, владеющего титулами IBF и IBO в среднем весе, передает zakon.kz со ссылкой на vesti.kz.

Раньше "Канело" давал понять, что не заинтересован в трилогии с GGG, однако теперь изменил свое решение. По информации инсайдера, мексиканец проявил интерес к поединку с казахстанцем в сентябре этого года.

Альварес планирует выступать в 168 фунтах, поэтому Головкину, скорее всего, придется подняться из среднего веса (160 фунтов).

DAZN давно пытается организовать их третий бой. Но мы все еще далеки от трилогии "Канело" - GGG. Альваресу нужно уладить бой на 2 мая, где фаворитом в соперники является Билли Джо Сондерс. Головкину же предстоит бой с Камилом Шереметой, но место и дата поединка пока не определены. Ожидается, что защиту титула GGG проведет 11 апреля. Остается лишь уладить вопрос с весом. Захочет ли Головкин драться в 168 фунтах? Предстоит еще много работы, но оптимизм растет, что мы наконец увидим третий бой "Канело" и Головкина, - написал Коппинджер в твиттере.

Предыдущие два поединка также состоялись в сентябре: в 2017 году первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже минимально победил "Канело". Головкин потерпел первое поражение и лишился всех титулов.

Однако появилась информация, что возвращение GGG откладывается. Причина - травма голени у боксера.

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