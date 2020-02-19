В Узбекистане блогеру порвали рот

Инцидент произошел 18 февраля.

На востоке Узбекистана блогеру порвали рот из-за поста о магазине, продающем спиртное рядом с мечетью, передает zakon.kz со ссылкой на centralasia.media.

Как сообщил блогер Отабек Нуритдинов из Асакинского района Андижанской области на своей странице в Facebook, причиной жестокого избиения стал его пост в соцсетях о том, что магазин спиртных напитков находится у мечети Халида ибн аль-Валида в Асакинском районе. В результате блогеру порвали рот. По данному факту проводится проверка.

Инцидент произошел 18 февраля. Блогер обратился к судмедэкспертам, чтобы те определили степень тяжести вреда его здоровью. Об этом сообщила мать Отабека Матлюба Курбанова. По словам женщины, пока они не получили заключение судмедэкспертизы.

Сыну провели судмедэкспертизу, но никакой бумажки нам пока не дали. Сказали, чтобы мы принесли какой-то документ из органов внутренних дел, после чего можем забрать заключение. После проведения судмедэкспертизы нас направили в больницу. Мы поехали в областную больницу, где сыну зашили порванный рот. Врач сказал мне, что в полость рта наложили 5 швов, снаружи – еще один шов, – говорит мать Отабека Нуритдинова.

Сам блогер написал Facebook о том, что 18 февраля на него напали владелица магазина спиртных напитков и двое ее сыновей. Матлюба Курбанова сообщила, что руководство ОВД города Андижана пообещало ей принять законные меры в отношении лиц, жестоко избивших ее сына.

Женщина говорит, что владелица магазина спиртных напитков сама отыскала ее сына-блогера после его публикации в соцсетях.

"18 февраля, мы отвезли моего внука, сына Отабека в реанимационное отделение больницы скорой помощи. Он сильно простудился. Сын поехал вместе со мной. Когда мы находились в больнице, нам позвонили из дома и сказали, что Отабека спрашивает какая-то женщина. Кажется, она представилась Дильнозой. Я сказала, что мы еще в больнице. Когда мы с сыном приехали домой, эта женщина явилась в наш дом вместе с двумя сыновьями. Оказывается, у нее есть магазин спиртных напитков рядом с мечетью. В это время Отабек находился на стоянке. Я отвела их к сыну. Вначале они попросили моего сына по-хорошему удалить свой пост. Сын ответил им, что удалит пост, если у них все законно. В это время неожиданно двое сыновей владелицы магазина набросились на Отабека. Один из них нанес сильный удар в область рта моего сына. Я сильно закричала, потом оттащила сына в сторону и заперла его в машине", – сказала журналисту Матлюба Курбанова.

30 декабря прошлого года блогер из Асаки Отабек Нуритдинов был оштрафован и арестован на 15 суток по обвинению в клевете, оскорблении и мелком хулиганстве. Жалобу на него подали хоким Асакинского района Андижанской области, директор районной школы и начальник областного управления народного образования.

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