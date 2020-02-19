Отчетная встреча акима Алматы впервые проходит не во Дворце республики

На этот раз акимат выбрал другое место.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проводит отчетную встречу с населением мегаполиса. Впервые за много лет отчетная встреча главы города с жителями проходит не во Дворце республики, передает zakon.kz.

Для Сагинтаева это первая отчетная встреча с алматинцами в качестве акима, хотя с момента своего назначения в июне 2019 года Бакытжан Сагинтаев неоднократно встречался с жителями по своей инициативе, чтобы оперативнее решать проблемные вопросы, с которыми сталкиваются жители.

Предыдущие акимы мегаполиса проводили отчетные встречи во Дворце республики, вмещающем 3 тыс. человек, однако на этот раз акимат выбрал другое место.

Отчетная встреча с населением проходит в Халык Арене, которая вмещает 3 тыс. человек, однако за счет дополнительно выставленных стульев на встречу с Сагинтаевым смогли попасть около 5 тыс.человек.

Парковка Халык арены была заполнена уже за час до начала встречи, сотрудники полиции предлагали приезжающим на личных авто проехать на другую стоянку.

Общественный транспорт, проходящий мимо Халык арены, ходит регулярно, многие горожане приехали на автобусе.

В зале установлено 11 микрофонов, с помощью которых пришедшие на встречу могут задавать свои вопросы акиму, также на территории арены есть специальные ящики, куда можно оставить свои вопросы и предложения.

Бакытжан Сагинтаев прибыл в Халык Арену в 9:45.

Отчет о проделанной за год работе транслируют на экране в виде фильма.

За 9 месяцев 2019 года ВРП вырос на 4,8%. В 2019 году создано более 47 тыс. рабочих мест. Открыто 88 новых объектов бизнеса на сумму 96 млрд тенге.

Промышленность выросла на 4,5%; ввод жилья - на 4,8%; строительство - на 3,4%; розничная торговля - на 12,1%.

Построено свыше 500 км инженерных сетей. Завершено строительство 73 км дорог, реконструировано 47 км арыков, обустроено более 670 дворов с охватом 300 тысяч жителей. Проведено освещение на более чем 320 улицах, проложено 287 км водопроводных и канализационных, 150 км электрических, 20 км теплосетей и 130 км газовых сетей. Отремонтировано 47 км арыков. Введено в эксплуатацию 2,1 млн кв. м жилья.

С момента назначения на должность акима города Бакытжан Сагинтаев провел по две встречи с жителями в каждом районе.

Во время первого цикла встреч, проведенных в августе во всех районах, приняли участие более 3,5 тыс. горожан. Было озвучено порядка 880 вопросов. По 123 были даны разъяснения непосредственно в ходе встреч. По 756 вопросам, требующим принятия практических и организационных мер, в каждом районе были сформированы планы мероприятий. По результатам их исполнения около 40% вопросов горожан было удовлетворено, по более 40% - даны разъяснения. Для решения 20% поднятых вопросов необходимо время, так как требуется проведение работ по водоснабжению, ремонту дорог, благоустройству, оформлению проблемных земельных участков.

С 22 ноября стартовал второй цикл встреч акима Алматы Сагинтаева с жителями всех восьми районов, на которых побывали около 3,8 тыс. горожан. Более 460 алматинцев задали порядка 785 вопросов. По результатам встреч будут утверждены планы мероприятий для решения озвученных проблем.

Обращения относительно благоустройства, коммунальной и инженерной инфраструктуры находят решение. Благодаря обращениям горожан были пересмотрены статьи городского бюджета, в частности, средства направлены на сооружение линий наружного освещения. Эту работу планируется завершить в следующем году. Также в ближайшие два года поставлена задача завершить работу по обеспечению чистой питьевой водой жителей присоединенных микрорайонов, проложить сотни километров новых дорог, благоустроить дворы.

Добавим, что сегодняшняя отчетная встреча является логичным продолжением работы с жителями Алматы, которую аким города Бакытжан Сагинтаев ведет в соответствии с принципом “Слышащего государства”, озвученным главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Альберт Ахметов

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