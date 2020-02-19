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На японском лайнере с коронавирусом закончился карантин

Первыми из лайнера вышли два человека пожилого возраста, предположительно граждане Японии.

Фото : Википедия19 февраля 2020, 09:45

Первая группа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess после двух недель пребывания в карантине начала сходить на берег в портовом городе Иокогама, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В первую группу входят около 500 человек, у которых не было обнаружено коронавируса. Для транспортировки пассажиров выделены 16 автобусов. Их оплачивает компания-оператор круизного лайнера. Она же берет на себя прочие расходы по пребыванию пассажиров на берегу.

Первыми вышли два человека пожилого возраста, предположительно граждане Японии.

Карантин сейчас продолжается. Он продлится до тех пор, пока судно не покинут все пассажиры и экипаж, - отметили в службе безопасности порта Иокогама.

В Минздраве Японии заявили, что пассажиры и члены команды Diamond Princess, у которых не выявлено нового коронавируса, смогут покинуть лайнер после 18 февраля. Этот процесс должен завершиться к 21 февраля. Пассажиры, находившиеся в каютах с заразившимися, останутся на борту под наблюдением, даже если у них самих вирус не выявлен.

Среди тех, кто находится на этом лайнере есть четыре гражданина Казахстана: две женщины и два ребенка. По данным Минздрава Казахстана, вируса у них нет, состояние здоровья удовлетворительное.

Общее число заразившихся коронавирусом на лайнере в данный момент составляет 542 человека.

Круизное судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось туда 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус и который, судя по всему, был источником инфекции на лайнере. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на судне, где находились около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.


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