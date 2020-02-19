До 35 лет: Новая жилищная программа стартует в Алматы

В 2020 году планируется обеспечить жильем 3 810 семей.

Для работающей молодежи разработана новая программа “Алматы жастары 3.0”. Об этом аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил сегодня на отчетной встрече с жителями города, передает zakon.kz.

Отметим, что на территории многофункционального комплекса Halyk Arena собралось свыше 3,2 тыс. человек.

2019 год был объявлен Годом молодежи. Реализуются программы для работающей молодежи. Акиматом Алматы, в свою очередь, инициирована программа для алматинской молодежи.

Мы разработали новую программу "Алматы жастары 3.0". Уникальность новой жилищной программы "Алматы Жастары" заключается в низкой процентной ставке – заем в размере до 13 млн тенге будет предоставляться под льготные 5% годовых, - сказал Сагинтаев.

Срок возврата кредита по программе будет рассчитываться индивидуально, по платежеспособности, сроком от 3 до 25 лет. Первоначальный взнос – 10%.

На эту программу акимат выделил 10 млрд тенге. Жилстройсбербанк Казахстана выделил 3 млрд тенге. Предусмотрена возможность приобретения участниками программу первичного и вторичного жилья.

Аким города отметил, что целевая аудитория программы – молодые работники бюджетной сферы (до 35 лет). Это учителя, врачи, преподаватели вузов, представители сферы культуры, спорта, журналисты и ученые.

Алматы - самый крупный в стране жилищный фонд, насчитывающий 8,4 тыс. многоквартирных дома. Очередь на жилье с каждым годом растет. Это обусловлено в целом привлекательностью мегаполиса. Сегодня в очереди на жилье стоят 25 533 граждан, что по сравнению с прошлым годом больше на 4,5 тыс. человек.

За прошедший год 3162 нуждающихся были обеспечены жильем, в т. ч. 520 многодетных семей и 114 выпускников детских домов. Кроме того, в 2019 году 1050 работающей молодежи получили ключи от арендных квартир.

В целом, в 2020 году планируется обеспечить жильем 3 810 семей. Среди них порядка тысячи квартир будут реализованы по программе "Бакытты отбасы", свыше 1300 – по линии Жилстройсбербанка.

Обеспечение комфортного проживания является одной из ключевых задач акимата. В связи с этим, вопросу ветхого жилья в Алматы уделяется особое внимание. На сегодня подписаны соглашения на снос 81 ветхого дома и обеспечение новыми комфортными квартирами около 700 семей.

Подготовил Альберт Ахметов

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