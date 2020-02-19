МИД: Казахстанцы с японского лайнера вернутся на родину за свой счет

С сегодняшнего дня людей начинают выпускать с лайнера.

Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди рассказал, что казахстанцы, которые находятся на зараженном коронавирусом лайнере, вернутся на родину за свой счет, передает корреспондент zakon.kz.

Во-первых, наши граждане, слава богу не заражены, это показали тесты на лайнере. Теперь сейчас карантинный срок закончился - 14 дней. С сегодняшнего дня они начинают выпускаться с лайнера. На земле теперь будет проведено дополнительное тестирование. Если они их пройдут, то мы их будем возвращать уже, - сказал Тлеуберди.

Он отметил, что если у казахстанцев обнаружат новый вирус, то скорее всего лечиться они будут в Японии. Также министр добавил, что в Казахстан они вернутся за свой счет.

В то же время официальный представитель МИД Айбек Смадияров уточнил, что каждая страна по очереди высвобождает своих граждан из лайнера. Сегодня очередь казахстанцев еще не подойдет.

Круизное судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось туда 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус и который, судя по всему, был источником инфекции на лайнере. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии на судне с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.

Среди тех, кто находится на этом лайнере, есть четыре гражданина Казахстана: две женщины и два ребенка. По данным Минздрава Казахстана, вируса у них нет, состояние здоровья удовлетворительное.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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