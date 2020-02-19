Сагинтаев обещал не повышать плату за проезд в общественном транспорте Алматы

Аким Алматы высказался о субсидировании маршрутов общественного транспорта.

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев на отчетной встрече с жителями мегаполиса сообщил, что акиматом дополнительно субсидируются социально значимые маршруты общественного транспорта Алматы, передает zakon.kz.

Наша главная цель в таком субсидировании – предотвратить рост тарифов на проезд. Поэтому на 2021-2022 годы в предлагаемом нами расчете при среднем тарифе в порядке 200 тенге субсидии на 154 социальных маршрута составят более 40 млрд тенге, - сказал аким.

По его словам, в 2019 году субсидии составили 23,1 млрд тенге. На 2020 годы выделено 24,2 млрд тенге. Из них – прямые компенсации льготным категориям пассажиров составили 4 млрд тенге (2019 г. – 5,3 млрд тенге).

Следует отметить, что в Алматы ведутся активные работы по обновлению общественного транспорта. В 2019 было закуплено 450 новых автобусов, 190 из которых принадлежат частным автопаркам.

Всего городской парк автобусов обновлен на 92%.

На 2020 год запланирован закуп 401 автобуса. Следует отметить, что с этого года город отдает предпочтение закупу автобусов на газе и электроавтобусам. В 2019 году были запущены первые 10 электроавтобусов, в текущем году планируется - еще 17. В связи с ростом численности населения и расширением территории города активно ведутся работы по оптимизации маршрутной сети. Маршрутная сеть города составляет более 5 тыс. км. За прошлый год по просьбам жителей были открыты 14 новых маршрутов, 8 из которых – пригородные. Они соединяют центральную часть города с окраинами и областью.

К примеру, был запущен маршрут №10, соединяющий поселок Бурундай с железнодорожным вокзалом Алматы-1.

В 2020 году запланировано открытие 24 городских и пригородных маршрутов с ежедневным выходом 291 автобуса. Также рассматривается вопрос организации пригородного маршрута (электрички) Алматы – Капчагай.

Данные меры позволили увеличить средний пассажиропоток с 850 тыс. до 1,2 млн. человек в день.

Подготовил Альберт Ахметов

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