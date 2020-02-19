В наше время 63 не возраст: Сагинтаев об увольнении пенсионеров

Аким добавил, что есть два полярных мнения: одни считают, что нужно быстрее уйти на пенсию, сидеть со внуками, а другие, действительно, хотят продолжить работу на пенсии.

На отчетной встрече акима Алматы Бакытжана Сагинтаева с населением житель предпенсионного возраста задал вопрос, собираются ли городские власти как-то воздействовать на компании и госучреждения, которые увольняют людей, как только наступает пенсионный возраст, передает zakon.kz.

63-летний горожанин отметил, что несмотря на наступление пенсионного возраста, многие люди в такие годы еще полны сил, энергии, знаний и опыта, и хотели бы продолжить работу во имя процветания города и страны.

Вы еще молодой, 63 – разве возраст? В наше время 63 – вообще не возраст, - сказал 56-летний Сагинтаев.

Аким добавил, что есть два полярных мнения: одни считают, что нужно быстрее уйти на пенсию, сидеть со внуками, а другие, действительно, хотят продолжить работу на пенсии.

Есть примеры, в Сингапуре программа "Седые головы", которая предполагает наставничество для молодежи по различным направлениям. Вы хорошую идею сейчас сказали, наверное, мы все пообсуждаем, будут новые программы городские, проработаем, у нас есть городской маслихат, Общественный совет, посоветуемся, - обещал градоначальник.

Он напомнил, что в рамках поддержки старшего поколения в городе несколько лет реализуется программа "Активное долголетие" для старшего поколения.

Если туда мы добавим еще поддержку в рамках наставничества, думаю, это будет хорошо, - сказал Сагинтаев.

Альберт Ахметов

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