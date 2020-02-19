Земли возле аэропорта Алматы вернут городу

Еще осталось 185 гектаров, это район аэропорта.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о работе по возврату земель вокруг аэропорта в собственность города, передает zakon.kz.

Ранее 383 гектара земли, которые были в залоге у "Казкоммерцбанка", были переведены в Фонд проблемных кредитов. Сейчас эта земля возвращена городскому акимату. Правительство поддержало нас, мы вышли с просьбой на имя главы государства, Елбасы нас поддержал. Во время визита в Алматы я разговаривал с Елбасы на эту тему. И вот перед Новым годом 383 гектара земли вернулись в собственность города. Еще осталось 185 гектаров, это район аэропорта. Мы сейчас ведем разговоры, переговоры с правительством, - сказал аким мегаполиса.

Добавим, что Антикоррупционная служба ведет досудебное расследование по фактам незаконной выдачи участков вблизи аэропорта Алматы. Установлено, что в 2015-2019 годах должностные лица акимата Талгарского района, злоупотребляя своими должностными полномочиями, выносили незаконные решения о предоставлении земельных участков в санитарной защитной зоне аэропорта для ведения личного подсобного хозяйства, в том числе для жилого строительства.

Альберт Ахметов

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