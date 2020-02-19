Снегопады прекратятся

Большая часть территории Казахстана окажется в поле повышенного атмосферного давления, поэтому в последующие дни снег, преимущественно небольшой, ожидается лишь в отдельных районах республики.

Фото : gorod.lv

Прогноз погоды на 20-22 февраля предоставили синоптики, передает zakon.kz. Теплые атмосферные фронты, связанные с Атлантическим циклоном, перемещаясь через северную половину Казахстана, вызвали повсеместно снегопады и метели, а также значительное повышение температуры воздуха. Ночная температура воздуха повысилась до 0…минус 5°С. В ближайшие сутки влияние фронтов еще сохранится, а затем они уйдут на юг Западной Сибири, - сообщили в Казгидромете. В связи с этим большая часть территории Казахстана окажется в поле повышенного атмосферного давления, поэтому в последующие дни снег, преимущественно небольшой, ожидается лишь в отдельных районах республики.

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