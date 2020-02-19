У нас есть идея - Сагинтаев о возврате трамваев в Алматы

Жительница золотого квадрата Алматы сказала акиму, что многие горожане старшего поколения скучают по трамваю.

Во время отчетной встречи с населением Алматы аким Бакытжан Сагинтаев высказался о закрытии алматинского трамвая и сообщил о планах по запуску туристического маршрута, передает zakon.kz.

Жительница золотого квадрата Алматы сказала акиму, что многие горожане старшего поколения скучают по трамваю. Сагинтаев ответил, что старые трамваи уже не вернут, поскольку это очень затратное мероприятие.

Сейчас в городе развиваются другие виды транспорта- электроавтобусы пошли, ЛРТ дальше мы считаем, БРТ развивается, но в то же время есть города, в которых нет больших маршрутов трамвая. В Стамбуле есть центральная туристическая улица Таксим, и там старинный трамвай ходит, ему 100 лет, одна линия , он больше для передвижения туристов, чем для передвижения по городу, - сказал Сагинтаев.

Аким города напомнил, что на улице Жетысуйская севернее Зеленого базара до сих пор остались старые трамвайные рельсы, они не демонтированы.

У нас есть идея. Это старый город, старые дома, и вот такую туристическую зону сделать, купить такой же старый трамвай и для туристов у нас будет трамвайная линия. Хотите на трамвае покататься- пожалуйста, приезжайте на этот участок, мы вас покатаем, посмотрите старые дома, малый и средний бизнес будет развиваться. Вот таким образом можно решить этот вопрос, - отметил Сагинтаев.

Альберт Ахметов

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