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Когда улучшится экология Атырауской области

В Атырау продолжается строительство станции очистки сточных вод левобережья областного центра.

Фото : УВП Атырау.19 февраля 2020, 12:12

Экология Атырауской области улучшится после введения в строй новых очистных объектов, передает zakon.kz со ссылкой на УВП Атырау.

В Атырау продолжается строительство станции очистки сточных вод левобережья областного центра. Вместе с тем разрабатывается проектно-сметная документация реконструкции станции очистки сточных вод правого берега города Атырау мощностью 31 тыс. куб. метров в сутки. Выдан положительный результат государственной экспертизы.

Об этом на отчете перед населением региона сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

Разрабатывается проект рекультивации пруда-испарителя сточных вод (Тухлая балка) на левобережной части города Атырау. Ввод в эксплуатацию испарителя сточных вод позволит устранить выбросы в атмосферу дурно пахнущих веществ и распространение неприятных запахов на территории города.

Разрабатывается проект рекультивации пруда-испарителя сточных вод (Квадрат) на правобережной части города Атырау, получен положительный результат государственной экспертизы.

Ввод в эксплуатацию канализационно-очистных сооружений позволит обеспечить очистку сточных вод с последующим отведением в действующий пруд-испаритель и использование на технические нужды города Атырау, – подчеркнул Махамбет Досмухамбетов.


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