Американские консулы получат в Казахстане привилегии

На взаимной основе предоставляются юрисдикционные иммунитеты, освобождаются от налогов, сборов и пошлин в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о консульских привилегиях и иммунитетах", передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, сотрудничество между Казахстаном и Соединенными Штатами развивается в духе расширенного стратегического партнерства, установленного по итогам официального визита Первого Президента РК в США в 2018 году и продолжает укрепляться.

Между нашими странами ведется регулярный политический диалог на всех уровнях, в декабре текущего года состоялся визит премьер-министра РК и министра иностранных дел РК в США, в начале этого месяца прошел официальный визит Государственного секретаря США Майк Помпео в РК. По итогам визита Елбасы было принято решение открыть Генеральное консульство РК в Сан-Франциско, которое успешно работает с начала 2019 года. Таким образом, на территории США в настоящее время действует два Генеральных консульства РК (Нью-Йорк и Сан-Франциско), в нашей стране – Генеральное консульство США в городе Алматы, единственное в Центральной Азии, выполняющее функции регионального хаба для США, - рассказал он.

Что касается Соглашения, то оно регламентирует вопросы, связанные с обеспечением дипломатических иммунитетов и привилегий консульским должностным лицам, консульским служащим и членам их семей, а именно на взаимной основе предоставляются юрисдикционные иммунитеты, освобождаются от налогов, сборов и пошлин в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.

Усиление Казахстаном и США иммунитетов и привилегий, позитивно отразится на условиях их деятельности. Таким образом, одним из важных направлений сотрудничества с США является создание благоприятных условий для сотрудников консульской и дипломатической службы. Кроме того, реализация Соглашения повысит эффективность представления и защиты интересов граждан Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки, - пояснил глава ведомства.

По его данным, у заинтересованными государственных органов замечаний и предложений к данному проекту закона не имеется.

Действие Соглашения не потребует выделения финансовых средств из государственного бюджета и не приведет к негативным правовым, политическим и социальным последствиям для Республики Казахстан. В целом, ратификация Соглашения отвечает национальным интересам РК, - заключил Тлеуберди.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!