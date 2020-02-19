Сагинтаев объяснил высокие траты на субсидирование электроавтобусов

В городе будут бороться с машинами, которые очень сильно коптят.

Аким сообщил, что сейчас акимат Алматы пригласил московских специалистов, поскольку, по его мнению, они умеют решать проблему с пробками, передает zakon.kz.

По словам градоначальника, москвичи предлагают запретить въезд в центр города, либо объявить въезд в центр города платным, либо разделить, как в Берлине, четные и четные дни.

Эти вопросы обсуждаются, но прежде, чем будем по транспорту принимать какое-то решение, мы с вами посоветуемся и к чему мы вместе с вами придем, такое решение и будет принято, - заверил Сагинтаев.

Он отметил, что в городе будут бороться с машинами, которые очень сильно коптят.

Сейчас идет заказ на закуп около 10 микроавтобусов. Их оборудуем всем необходимым, чтобы они могли измерять на дорогах, какие именно автомобили загрязняют воздух. И будут увозить их на штрафстоянку. Неважно, что везет, строительные материалы, продукты питания к магазину или просто это автобус. Высаживает людей и все. Задача - чтобы этот транспорт на линии не ходил. Но тогда будут ответственными владельцы этого транспорта, если будет вопрос, почему он, к примеру, не довез заказчику товар", - сказал аким на отчетной встрече с населением.

Глава мегаполиса отметил, что новые автобусы, которые будет закупать городские перевозчики, будут либо на газе, либо на электричестве.

Запустили электрические автобусы в прошлом году, там тоже субсидии требуются, и немалые. Но опять же говорю, те деньги, которые мы тратим на субсидии, не сравнимы с тем, что мы будем тратить потом на здоровье людей, - сказал Сагинтаев.

Ранее аким заверил, что тариф на проезд в общественном транспорте Алматы не изменится.

Альберт Ахметов

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