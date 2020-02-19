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Казахстан и Узбекистан урегулируют процессы трудовой миграции

В соответствующем соглашении урегулирован приоритет национального законодательства по взаимоотношениям и закреплены базовые гарантии работников.

Фото : lh3.googleusercontent.com19 февраля 2020, 12:44

На пленарном заседании Мажилиса Парламента под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили законопроект "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан, в Республике Казахстан и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казахстан, в Республике Узбекистан", передает корреспондент zakon.kz.

Как сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, это соглашение было подписано министрами двух стран 15 апреля 2019 года в городе Ташкент в ходе госвизита главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Целью соглашения является осуществление мер по регулированию миграционных потоков и предотвращения нелегальной трудовой деятельности в государствах сторон. Ратификация соглашения будет способствовать укреплению сотрудничества между двумя странами в области регулирования процессов трудовой миграции, - сказал глава ведомства.

Кроме того, по его словам, ратификация не требует принятия других нормативно-правовых актов или внесения изменения в действующее законодательство.

Действие соглашения распространяется на всех трудовых мигрантов между двумя странами и регулирует вопросы защиты их прав. Также соглашением определены уполномоченные госорганы, в соглашении урегулирован приоритет национального законодательства по взаимоотношениям и закреплены базовые гарантии работников, - пояснил он.

Это права на трудовой отпуск, получение гарантированного объема бесплатной медпомощи, при острых заболеваниях, получение документа, подтверждающего сведения об оплате труда, о характере продолжительности трудовой деятельности за период пребывания на территории пребывающего государства.

Установлено, что в случае причинения вреда жизни и здоровью работников, в связи с исполнением им трудовых обязанностей в области охраны труда, работодатель оплачивает расходы, связанные с транспортировкой и передачей личного имущества. Что касается подтверждения квалификации, документ об образовании признается без проведения процедуры признания установленных законодательством принимающего государства. Также имеются требования к работникам, к убытию с территории пребывающей стороны до истечения срока пребывания при расторжении трудового договора, - заключил Нурымбетов.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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