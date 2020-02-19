Почему дорожает аренда ледового катка в Almaty Arena и Halyk Arena?

В ТОО M-Line Property Management намерены разобраться в этом вопросе основательно.

В начале февраля алматинцы пожаловались на то, что детские спортивные секции Almaty Arena и Halyk Arena стали дорожать, и для некоторых родителей стало проблематичным оплачивать. В частности, речь шла о секциях по хоккею. В Управляющей компании ТОО M-Line Property Management прокомментировали ситуацию с формирование стоимости кружков в указанных спортивных объектах, передает zakon.kz.

Там отметили, что прайс на аренду льда как на Almaty Arena, так и на Halyk Arena в 2020 году практически идентичен прайсу за 2019 год.

Исключение составили две позиции в дневное время – там расценки увеличились на 5000 тенге. Однако эти изменения никак не коснулись цен, которые мы предоставляем для детских хоккейных клубов. Судите сами: с 06:00 до 11:00 стоимость льда для детских команд по-прежнему льготная и составляет 20 000 тенге за 1 час. Сегодня вы нигде не найдете таких цен – это самая низкая стоимость льда по городу, - ответили в ТОО M-Line Property Management.

Праймовое время (после 17:00), как и в прошлом году, стоит 65 000 тенге/час.

Но для юных хоккеистов и здесь действует льготная ставка (скидка более 50%), которая составляет всего лишь 30 000 тенге/час. И это вновь самая низкая цена на лед в Алматы в это время дня, - утверждают в Управляющей компании.

Относительно вопроса, из чего складывается стоимость хоккейных секций, там отметили, что не устанавливают стоимость посещения секций, и этот вопрос следует адресовать руководителям хоккейных клубов.

Мы выступаем арендодателем – то есть предоставляем в аренду лед, обслуживание льда и сопутствующий сервис, который включает, к примеру, наличие тех же раздевалок, душевых кабинок и т.п. Со своей стороны можем лишь сказать, что аренда за лед – это лишь одна из статей расхода хоккейного клуба, но далеко не основная, - пояснили в организации.

ТОО M-Line Property Management приостановило какое либо изменение цен до конца текущего года.

"Мониторинг рынка в городе показывает, что на сегодняшний день, согласно конкурентного окружения, у нас итак самые низкие цены по этой позиции. И это при самых современных условиях предоставления сопутствующего сервиса", - сообщили там.

В списке арендаторов в Almaty Arena и Halyk Arena значатся: ХК "Медведи", ХК "Динамо Алматы", ХК "Легион", ХК "Хоккей Про", спортивный клуб фигурного катания Junior Almaty, студия фигурного катания ALMA DANCE и студия фигурного катания "Киял".

Мы раньше никогда не вмешивались в организацию тренировочного процесса клубов, но раз у кого-то появились претензии, мы намерены разобраться в этом вопросе основательно, - отметили в ТОО M-Line Property Management.

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