2020 год объявлен Годом газификации для Алматинской области

В Талдыкоргане к газу подключены более девяти тысяч абонентов.

В настоящее время в 12-ти районах и в трех городах Алматинской области полным ходом идут работы по подключению домов к линии газоснабжения и это только начало, сообщил аким области Амандык Баталов на итоговой отчетной встрече с населением, передает zakon.kz.

В регионе голубым топливом обеспечены 144 населенных пункта, а уровень газификации составляет 30,4%.

С приходом природного газа жизнь населения Алматинской области поднялась на качественно новый уровень. Но, когда я ездил по регионам, люди жаловались на высокую стоимость подключения к газу. Акимы районов слабо работают по привлечению инвесторов. Нужно больше привлекать бизнесменов и за счет конкуренции снижать стоимость работ по подключению. Население должно ощущать результаты работы, - подчеркнул в своем выступлении Амандык Баталов.

На сегодня в Талдыкоргане к газу подключены более девяти тысяч абонентов. Также построен газопровод до г.Текели и АГРСы г.Уштобе, Сарыозек, Баканас.

В этом году начнется строительство внутрипоселковых сетей в Текели и в 91-м населенном пункте Ескельдинского, Балхашского, Каратальского, Кербулакского и Коксуского районов.

Уже ведется проектирование строительства магистральных газопроводов "Талдыкорган-Ушарал" и "Шелек-Кеген" с охватом 97 населенных пунктов,

В результате всех проведенных работ доступ к голубому топливу получат 1,2 млн. человек или 56% населения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!