Актюбинские подполковники съездили в Россию за преступником и попали под суд

В итоге суд принял решение назначить обоим подсудимым по 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, но тут же амнистировал их, сократив срок на 6 месяцев.

Актюбинский городской суд №2 рассмотрел уголовное дело по обвинению двух подполковников полиции в присвоении бюджетных денег, передает zakon.kz со ссылкой на Timeskz.kz.

51-летнего экс-начальника отделения криминальной полиции Гани Бекназарова и 47-летнего экс-старшего оперуполномоченного этого же отделения Нурлана Аманова в апреле 2016 года отправили в командировку в Челябинск. Там скрывался подозреваемый в мошенничестве казахстанец. В качестве командировочных, из расчета на 15 дней по 80 долларов в сутки, полицейским дали наличными по 825 000 тенге каждому.

Как выяснилось, с поиском и задержанием подозреваемого полицейские справились за 3 дня. Вернувшись из командировки, они должны были в течение пяти рабочих дней представить авансовый отчет и вернуть неиспользованные командировочные. Но оперативники сдали в бухгалтерию отчет не только обо всей потраченной сумме, но еще и потребовали доначислить им по 38 тысяч тенге за расходы.

Разница во времени нахождения стражей порядка в командировке выяснилась благодаря переписке актюбинской пенсионерки с полицией и ДКНБ. Потраченная полицейскими сумма на экстрадицию подозреваемого оказалась важна ей, так как экстрадировали ее родственника. И приговором суда его обязали возместить эти затраты.

Судом установлено, что подполковники собрали липовые документы для сдачи отчета в бухгалтерию. 24 мая 2016 года они добрались до пограничного поста "Жайсан-авто", пешком вышли за пределы Казахстана в Россию, и через несколько минут вновь вернулись обратно. В тот же день они пришли на работу в Департамент внутренних дел Актюбинской области.

Более того, выяснилось, что аренда квартиры в Челябинске стоит не 6 650 рублей в сутки, как указывали подсудимые в отчетах, а 2 500 рублей. Подсчеты показали, что разница в фактически затраченной сумме и указанной в отчете составила 1 296 000 тенге.

Суд обязал обоих полицейских вернуть деньги в бухгалтерию департамента полиции.

Аманов признал вину, взял кредит и возместил всю сумму нанесенного государству ущерба за себя и за своего коллегу Бекназарова. А вот Бекназаров своей вины в суде так и не признал.

В итоге суд принял решение назначить обоим подсудимым по 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, но тут же амнистировал их, сократив срок на 6 месяцев. Теперь бывшие полицейские вместо 2 лет в колонии-поселении проведут по 1 году и 6 месяцев.

Также суд лишил подсудимых специальных полицейских званий "подполковник", пожизненно запретив им работать в госорганах. Бекназаров также лишен полицейской пенсии.

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