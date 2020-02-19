У 78% казахстанских подростков проблемы с родителями

По мере взросления у подростков возникают определенные неравенства и возрастные особенности.

У большинства казахстанских подростков в 15-летнем возрасте возникают проблемы в отношениях с родителями, учителями и сверстниками. Об этом говорят результаты исследования по изучению поведения школьников в отношении своего здоровья и благополучия, проведенного Национальным центром общественного здравоохранения при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки РК, передает zakon.kz.

Общеизвестно, что первые и основные свои жизненные навыки дети получают в семье. Это касается, в первую очередь, навыков личной гигиены, гигиены полости рта, основ здорового питания и физической активности. В предпубертатный и пубертатный период это также касается вопросов репродуктивного здоровья и полового просвещения. Но в этом вопросе у родителей зачастую не хватает собственных навыков и смелости начать разговор о половом просвещении.

Результаты национального исследования показывают, что казахстанским детям и подросткам легко общаться с матерью (93%) и отцом (81%), но к 15 годам качество общения с родителями ухудшается. Большинство мальчиков и девочек ощущают высокую поддержку со стороны семьи (81%) и сверстников (64%), с возрастом этот показатель снижается, - рассказала руководитель отдела укрепления здоровья молодежи и детей РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" Акбота Абильдина.

Она отметила, что восприятие высокой поддержки со стороны семьи среди девочек несколько выше.

Опрос также показал, что детям 11 лет очень нравится школа (55%), они чувствуют высокую поддержку со стороны одноклассников (70%). Однако по мере взросления уменьшаются доли подростков, которые ощущают поддержку одноклассников (с 70% в 11 лет до 61% в 15 лет).

Как отметила специалист, по мере взросления у подростков возникают определенные неравенства и возрастные особенности. Например, у девочек и мальчиков одинаково уменьшается общение с родителями, они меньше ощущают поддержку семьи и сверстников, учителей и одноклассников; также понижается самооценка в отношении собственного здоровья; меньше внимания уделяют регулярным завтракам, употреблению фруктов, а также физической активности.

С возрастом у девочек и мальчиков увеличивается напряжение от школьной нагрузки, больше внимания уделяют своему телу и внешности, избыточному весу; увеличивается время, проводимое за компьютерными играми и в социальных сетях; увеличиваются показатели потребления табачной продукции и электронных сигарет, алкогольных напитков.

Возрастным изменениям в поведении подростков влияют определенные факторы, предшествующие периоду полового взросления. Например, девочки до наступления менструального цикла должны получить адекватную информацию о том, что такое менструальный цикл, как он протекает и в чем его предназначение, - поделилась Акбота Абильдина.

Эксперты в области репродуктивного здоровья детей и подростков рекомендуют, чтобы эту информацию девочки получали в первую очередь от мам, чтобы в дальнейшем не возникало барьеров в общении и наладить доверительные взаимоотношения.

Несвоевременное или некорректное информирование о половом созревании может привести к таким последствиям как неудовлетворенность своей внешностью или непринятие своего тела.

Как отметила руководитель отдела, необходимо в доступной форме донести до девочки, что в период полового созревания ее тело подвергается определенным физическим изменениям, в том числе и гормональным, которые могут привести небольшому набору веса.

Как результат, этого процесса необходимо принять некоторые меры, например, скорректировать питание, уделять больше внимания физической активности. Если же мама все-таки стесняется и не знает, как начать разговор о половом созревании с дочкой, то можно прибегнуть совместному просмотру видеоматериалов из достоверных источников, - сказала Акбота Абильдина.

Между тем результаты исследования показали, что у подростков в 15 лет возникают барьеры в общении как с родителями (78%), так и с учителями (63%).

Этот непростой период взросления может усложняться различными вызовами: интерес к половым отношениям, доступ к табачным изделиям и алкогольной продукции. Ведь большая часть медиаконтента (кино, музыка, социальные сети) стигматизирует все это как нечто модное и популяризирует неверные ролевые модели.

Неокрепшее сознание подростка не умеет адекватно оценивать факторы риска. Если у подростка вызывают интерес половые взаимоотношения, то при условии возникших барьеров в общении с родителями и учителями, подросток обращается за поиском информации к сверстникам, социальным сетям, интернету и т.д. Ему очень повезет, если сверстник, к которому он обратился, может дать достоверную информацию. В случае, если же он прибегнет к интернету, то первая ссылка направит его на порнографический сайт, - рассказала специалист.

В итоге подросток получает искаженное восприятие о половых взаимоотношениях, о половом контакте.

Отметили в НЦОЗ и еще один важный фактор - гигиену полости рта у детей.

Регулярная чистка зубов предотвращает кариес в полости рта и заболевания желудочно-кишечного тракта.

Мы знаем, что в школах есть мероприятия, направленные на привитие навыков гигиены полости рта. Если ребенок, придя домой не видит у родителей этих же навыков, то все, чему учит его школа, не будет усвоено. Это как новая тема в школе: учим в школе, закрепляем дома, - заметила Акбота Абильдина.

Также это касается и других жизненно важных навыков в отношении здоровья у детей.

"Если мы хотим повышать уровень грамотности детей в отношении своего здоровья, то необходимо уделять внимание и обучению родительского сообщества", - заключила она.

В опросе приняли участие 6546 школьников из 110 общеобразовательных школ. Целью исследования является изучение показателей здоровья и благополучия, образа жизни, форм поведения 11, 13, 15-летних подростков РК как основы для мониторинга и влияния на политику, программы и меры по укреплению здоровья и повышению знаний и навыков в отношении здоровья молодых людей.

Подготовила Лариса Черненко

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