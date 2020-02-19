Полиция Алматы не имеет доступа к базе Сергека

Все штрафы поступают в бюджет.

В Алматы установлено 404 поста "Сергек", которые фиксируют нарушения правил дорожного движения и на основании видео и фотофиксация полиция выписывает предписания водителям со штрафами. Но у горожан остается много вопросов, куда уходят деньги от штрафов, сколько средств из государственного бюджета расходуется на эксплуатацию "Сергека". В ходе обсуждения на Общественном совете Алматы вскрылись интересные подробности, передает zakon.kz.

С начала года камерами Сергек в Алматы зафиксировано 5 273 нарушения ПДД на сумму более 60 млн тенге, из них оплачено штрафов по 2962 предписаниям на сумму более 25 млн тенге. То есть "Сергек" зафиксировал 47% от всех зарегистрированных нарушений ПДД.

Все штрафы 100% поступают в бюджет согласно договору, оплата за обслуживание камер - отдельная графа и не зависит от количества зафиксированных нарушений, - сказал замначальника Управления административной полиции Алматы Жандулла Шайхиев.

Представитель компании-разработчика "Сергек" Руслан Асаубаев также подтвердил, что "Сергек" не получает ни тиына от штрафов, все штрафы уходят сразу в местный бюджет.

Мы получаем деньги только за обслуживание. По госзакупкам сейчас мы получаем за обслуживание 404 комплексов "Сергек" в Алматы 53 млн тенге в месяц или 130 тыс.тенге за каждый комплекс. Это каналы связи, электричество, обслуживание. Инвестиции на все остальное наши, - сказал Руслан Асаубаев

Департамент полиции просит у разработчиков "Сергека" доступ к архиву записей с видеокамер. Начальник Управления информационных систем Департамента полиции Алматы Ольга Агафонова рассказала, что старая система АИСБДД позволяет хранить записи с камер, но от "Сергека" пока поступает только предписание.

Мы используем видеонаблюдение ЦОУ, камеры АИСБДД и сейчас прорабатывается вопрос к доступу информации, которая хранится в "Сергеке". Пока нам предоставили доступ к электронной карте города, и нажав на пост, мы можем отследить, какая машина проходит с нарушениями по каждому посту "Сергек". Видеозаписи пока нам не предоставлены, но разработчики "Сергек" уже работают над этим. То есть, сейчас такая ситуация. Стоит пост, на посту есть видеокамеры (Сергек - Прим.Авт), они фиксируют и передают по каналам связи нарушения нам. Нарушения все обрабатываются у нас в Общем центре единого реестра административных производств Генпрокуратуры. В этой же системе предусмотрена обработка Сергека, но мы привыкли с АИСБДД, в которой есть больше данных, которые используются сейчас. Поэтому мы и просим Сергек, чтобы они довели систему до нужных нам позиций, что они обещают, - сказала Ольга Агафонова.

Полицейские объяснили, что доступ к записям "Сергека" помогут им раскрывать преступления не только для фиксации аварий.

Представитель "Сергек" по Алматы Руслан заявил, что компания готова предоставить доступ к архиву по примеру Нур-Султана, Усть-Каменогорска, Атырау.

Первоначально в техзадании по Алматы не было сказано о необходимости доступа полиции к архивам, но сейчас с поступлением запроса от полиции разработчики готовы открыть доступ к видеоархивам.

Члены Общественного совета предложили провести мониторинг деятельности "Сергека", чтобы ответить на все вопросы, которые есть у алматинцев.

Альберт Ахметов

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