Назначен председатель комитета индустрии туризма Казахстана

Им стал Дастан Рыспеков.

Рыспеков Дастан Адаевич из Президентского молодежного кадрового резерва назначен на должность председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК, передает zakon.kz.

По информации сайта главы правительства, Рыспеков Дастан родился в 1984 году в городе Жезказган. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности главного специалиста отдела прогнозов и поступлений Департамента экономики и бюджетного планирования Алматы.

С 2007 по 2016 годы работал на руководящих должностях в Департаменте экономики и бюджетного планирования Алматы, Ревизионной комиссии по г. Алматы, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета г. Астаны.

В 2018-2019 годы — руководитель Управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области, г. Павлодар.

С апреля 2019 года занимал должность директора Департамента экономики и бюджетного планирования АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

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