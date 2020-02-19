Суд оправдал чиновницу, обвиняемую в мошенничестве

По делу проходит 53 потерпевших. В их числе матери-одиночки, инвалиды, медработники. Ущерб составил 87 млн тенге.

В Актобе рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего руководителя отдела жилищных отношений Жанаргуль Дуйсекеновой и ее предполагаемой сообщницы Гульаим Нурмукановой, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.

Нурмуханова искала людей, надеявшихся на получение жилья от акимата, и за определенную сумму обещала помочь в этом вопросе без стояния в очереди.

Ни квартир, ни денег люди больше не видели. По делу проходит 53 потерпевших. В их числе матери-одиночки, инвалиды, медработники. Ущерб составил 87 млн тенге.

Во время следствия бывшая сотрудница ЦОНа Гульайым Нурмуханова находилась под стражей, Жанаргуль Дуйсекенову, экс-руководителя отдела жилищных отношений акимата Актобе, выпустили из СИЗО. Свою вину в преступлениях она не признала.

Дуйсекенова утверждает, что с мая 2017 года по декабрь 2018 года к ней стали обращаться актюбинцы с поддельными документами на жилье, и она сама заявила об этом в полицию. Гульайм Нурмуханова вину в преступлении признала, именно ей желающие получить жилье отдавали деньги.

Подсудимая объясняла в суде, что действовала с Жанаргуль Дуйсекеновой. Якобы та обещала ей место главного специалиста в своем отделе, но за это надо было заплатить 2 млн тенге. Таких денег у женщины не было, она стала искать желающих получить жилье по госпрограмме, но за мзду. Суд вынес приговор. Жанаргуль Дуйсекенову суд оправдал, Гульайым Нурмуханову приговорили к шести годам колонии. Всего в деле 48 эпизодов.

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