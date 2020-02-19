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В Петропавловске госпитализировали семью с подозрением на коронавирус

После обследования и лабораторных анализов коронавирусная инфекция не подтвердилась.

Фото : Пресс-служба Минздрава РК19 февраля 2020, 18:50

В соцсетях появился ролик, где медики в спецодежде суетятся около двух автомобилей скорой. Дело происходит в Петропавловске, сообщает zakon.kz.

В Управлении здравоохранения СКО прокомментировали видео.

"Семья, муж с женой и с двумя детьми прилетели с Тайланда с температурой. Всю семью госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. После обследования и лабораторных анализов коронавирусная инфекция НЕ подтвердилась. На данных видео медработники действовали в рамках алгоритма реагирования", - говорится в сообщении ведомства.


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