В Петропавловске госпитализировали семью с подозрением на коронавирус
После обследования и лабораторных анализов коронавирусная инфекция не подтвердилась.
Фото : Пресс-служба Минздрава РК19 февраля 2020, 18:50
В соцсетях появился ролик, где медики в спецодежде суетятся около двух автомобилей скорой. Дело происходит в Петропавловске, сообщает zakon.kz.
В Управлении здравоохранения СКО прокомментировали видео.
"Семья, муж с женой и с двумя детьми прилетели с Тайланда с температурой. Всю семью госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. После обследования и лабораторных анализов коронавирусная инфекция НЕ подтвердилась. На данных видео медработники действовали в рамках алгоритма реагирования", - говорится в сообщении ведомства.
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