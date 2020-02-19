Неуловимый директор - столичным строителям задолжали миллионы

Со слов строителей, она обманула почти 50 человек, присвоив их деньги, примерно 10 млн тенге.

Строители в Нур-Султане полгода не могут найти руководителя субподрядной организации. Она наняла их на работу, а когда таковая была выполнена, исчезла вместе с деньгами, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

В течение пяти месяцев каждое утро строители приходят к дверям офиса генерального подрядчика за своими кровными в надежде встретить директора компании. Она должна каждому из них в среднем по 150-200 тысяч тенге.

Рабочие заливали монолит в одном из многоэтажек столицы. Работали с июня по ноябрь. Поначалу зарплату выплачивали ежемесячно.

А вот ближе к завершению объекта начались финансовые проблемы. Люди стали понимать, что стали жертвой мошеннической схемы.

"та фирма так со всеми поступает. Нанимает, как только определенные работы выполняются, перестает платить. Мы уходим, а на наше место берут других. Им тоже потом прекращают выплачивать зарплату, приходят другие. Таким образом, она делает деньги себе, - рассказывает бригадир Болат Кожагельдиев.

Теперь заработанное строители решили требовать у генерального подрядчика. Ведь со слов главы субподрядной организации именно они, якобы, не доплачивают. Директора не оказалось на месте. Ситуацию прояснил заместитель.

Вам надо обращаться в инспекцию по труду, уполномоченный орган, что ваш работодатель вам не выплатил зарплату, понятно.

Выяснилось, что строительной компании неизвестно, как работают их субподрядные предприятия. Ведь свои обязательства по договору они выполняют.

Договор был заключен у нас с компанией "РВА-строй". Данная компания выполняла работу на нашем объекте. Все работы были оплачены. А то, что они не рассчитались со своими работниками, это вопрос не к нам", - говорит заместитель директора строительной организации Тлектес Нүсип.

Теперь рабочие намерены искать правду в прокуратуре. Также написали заявление в полицию. Может, им удастся найти беглую директрису. Со слов строителей, она обманула почти 50 человек, присвоив их деньги, примерно 10 млн тенге.

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