Столичный бизнесмен сбежал от строителей, прокатив одного из них на капоте

В Астане бизнесмен сбежал от строителей, требовавших выплатить им заработанные деньги. Убегая он наехал на одного из работников и протащил его на капоте 200 метров. Строитель не получил заработанного и едва не угодил в реанимацию, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, бригаде из нескольких десятков человек бизнесмен недоплатил около 30 млн тенге. Причем с того времени прошел уже не один год.

"Мы пытались с ними поговорить, но они не останавливались. Один из них поехал на меня и протащил на капоте 200 метров. Еще и переехал мне ногу. Он и не собирался останавливаться, я сам отпустил руки. Буду писать заявление в полицию", – заявил строитель Рауан Умирханов.

Второй предприниматель оказался в окружении возмущенных строителей совсем один. Но разговоров как с пришедшими к нему людьми, так и с журналистами он избегал, наматывая круги вокруг своей машины.

Сами строители при этом признаются, что трудились без каких-либо договоров и контрактов – на чистом доверии к субподрядчику, который их нанял на монтажные работы и в начале платил деньги.

"Мы в БЦ "Аура" и ЖК "Централ парк" работали – оконные системы там, витражи устанавливали. Нам уже два года обещают, завтрашними днями кормят: вот следующая неделя, завтра – и вот два года уже. В суд пробовал – у меня никакого договора нет, и там госпошлину, говорят, платить. У нас выхода не было", – рассказал бригадир Арман Рахманов.

По словам рабочих, застройщик выплатил всем подрядным и субподрядным организациям обещанные деньги. Но в итоге те, кто оказался в самом низу сложно запутанной системы организации строительных работ, вновь остались ни с чем.



