Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Столичный бизнесмен сбежал от строителей, прокатив одного из них на капоте

Столичный бизнесмен сбежал от строителей, прокатив одного из них на капоте Фото: скриншот с видео
В Астане бизнесмен сбежал от строителей, требовавших выплатить им заработанные деньги. Убегая он наехал на одного из работников и протащил его на капоте 200 метров. Строитель не получил заработанного и едва не угодил в реанимацию, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, бригаде из нескольких десятков человек бизнесмен недоплатил около 30 млн тенге. Причем с того времени прошел уже не один год.

"Мы пытались с ними поговорить, но они не останавливались. Один из них поехал на меня и протащил на капоте 200 метров. Еще и переехал мне ногу. Он и не собирался останавливаться, я сам отпустил руки. Буду писать заявление в полицию", – заявил строитель Рауан Умирханов.

Второй предприниматель оказался в окружении возмущенных строителей совсем один. Но разговоров как с пришедшими к нему людьми, так и с журналистами он избегал, наматывая круги вокруг своей машины.

Сами строители при этом признаются, что трудились без каких-либо договоров и контрактов – на чистом доверии к субподрядчику, который их нанял на монтажные работы и в начале платил деньги.

"Мы в БЦ "Аура" и ЖК "Централ парк" работали – оконные системы там, витражи устанавливали. Нам уже два года обещают, завтрашними днями кормят: вот следующая неделя, завтра – и вот два года уже. В суд пробовал – у меня никакого договора нет, и там госпошлину, говорят, платить. У нас выхода не было", – рассказал бригадир Арман Рахманов.

По словам рабочих, застройщик выплатил всем подрядным и субподрядным организациям обещанные деньги. Но в итоге те, кто оказался в самом низу сложно запутанной системы организации строительных работ, вновь остались ни с чем.


Читайте также

Пламенное выступление самого молодого депутата в Новой Зеландии обсуждают в Сети
Депутат из Новой Зеландии стала звездой Интернета
Руслана Коршунова
В списке Эпштейна числится покончившая с собой казахстанская модель Руслана Коршунова
автобус
В Алматы изменены номера некоторых автобусных маршрутов
Елена Вебер
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейская машина
100 км гнались полицейские за водителем по закрытой трассе в Карагандинской области
популярные имена в Казахстане за 2023 год
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Новую компенсацию от 100 тысяч "гарантируют" казахстанцам
Новую компенсацию от 100 тысяч "гарантируют" казахстанцам
авто на газе
Полицейские обратились к водителям из-за нововведения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: