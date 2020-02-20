Самоубийство полицейского: родные уверены, что его убили

На момент смерти молодому сотруднику было всего 29 лет.

Полицейский покончил с собой в Петропавловске. Его обнаружили мертвым в съемной квартире. Родные погибшего уверены, что до петли его возможно довели, а то и вовсе - убили. После похорон парня, появилась информация о сложных отношениях участкового инспектора с собственным начальством, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Добрые воспоминания и полицейский мундир - все, что осталось родным от погибшего Аскара Назырова. Молодой сотрудник полиции предположительно совершил суицид. Произошло это на днях в съемной квартире. Близкие не знают, каким образом он вообще оказался в областном центре, ведь изначально ехал в командировку в другой район Северо-Казахстанской области. В семье Аскара уверены, его либо довели до самоубийства, либо убили.

На щеке, на висках, на лбу были царапины. Немного, но такие видные. Нос как будто после удара неестественный. Почему мы так думаем: потому что он не покупал бы себе портфель новый на работу носить. Если человек думал об этом заранее, он мог бы приехать и дома повеситься. В городе зачем квартиру снимать, чтобы повеситься что ли? - сказала родственница погибшего Альфия Ракишева.

Аскар служил в райцентре Смирново инспектором по делам несовершеннолетних. Жил с отцом, мать не так давно скончалась. Собственной семьей обзавестись еще не успел - практически все время посвящал работе.

Аскар первым в семье примерил на себя профессию полицейского. Службу любил, строил планы на будущее. Молчаливый и спокойный, он никогда не говорил родным о каких-либо проблемах на работе. Все держал в себе. Правда, незадолго до смерти единожды при отце промолвился, что устал.

А вот как раз одна из возможных причин усталости. На сайте Жалоба.kz после смерти Аскара появилось анонимное сообщение, в котором говорится о проблемах в районном отделе полиции, где служил погибший. Там же указывается о постоянных унижениях сотрудников, в частности Аскара Назырова, со стороны руководства отдела. Это, по словам анонима, и стало причиной не только моральных, но и физических проблем у парня.

Он рассказывал, что ему поставили диагноз "Вегетососудистая дистония". Это связано с нервной системой (эмоциальный стресс, нарушение сна, тревога. Стресс, полученный на работе). Аскар на планерном совещании говорил, что ему плохо у него бессонница. На следующий день ему снова стало плохо, и он обратился в районную больницу.

Застать на месте руководство отдела полиции журналистам не удалось. Стало ли постоянное давление начальства поводом для суицида выяснят в ходе внутреннего расследования.

По факту суицида назначена служебная проверка управлением собственной безопасности ДП, расследование находится на личном контроле руководства департамента полиции, - сообщила инспектор пресс-службы ДП СКО Динара Сагандыкова.

Родные погибшего рассказывают, что Аскар не так давно прошел собеседование на новое место службы в Петропавловске. Но переезжать из родной деревни не хотел. На момент смерти молодому сотруднику было всего 29 лет.

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