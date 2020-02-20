9 января 2020 года представитель министерства экологии уже приходил по инициативе прокуратуры в суд в качестве потерпевшей стороны. Тогда судья отклонила ходатайство.

В деле вице-министров энергетики появился новый пострадавший. 19 февраля во время заседания судья Байконырского районного суда №2 Айжан Кульбаева удовлетворила иск прокурора и признала недавно созданное министерство экологии, геологии и природных ресурсов пострадавшей стороной, сообщает корреспондент zakon.kz.

Напомним, главное судебное разбирательство началось 27 декабря 2019 года. И все это время пострадавшей стороной выступало министерство энергетики, которое, кстати, не предъявляло никаких претензий к подсудимым. Свое нежелание подавать иск, в Минэнерго мотивировали отсутствием ущерба.

Еще 2 марта 2018 года в Нацбюро сообщили, что вице-министр энергетики РК Гани Садибеков и Бакытжан Джаксалиев подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах (более 1 млрд тенге), выделенных на очистку озер (Щучье, Боровое, Карасу) в Щучинско-Боровской курортной зоне. Причем совершили они преступление якобы в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО "Аймак" Дауреном Дуанбеком.

Как утверждали в антикоррупционном ведомстве в преступлении участвовал и руководитель департамента управления отходами минэнерго Жан Нурбеков и представители подрядчика С. Жумалинов и Бекзат Кадирберлин.

За это время следователи собрали 170 томов уголовного дела.

Немного истории:

9 января 2020 года представитель министерства экологии уже приходил по инициативе прокуратуры в суд в качестве потерпевшей стороны. Адвокаты были против такого поворота событий, обвинители же не видели проблемы в смене пострадавшего лица. В итоге Кульбаева решила спор в пользу защиты. Но сейчас ситуация изменилась. Мотивация – некоторые функции и госпрограммы были переданы от Минэнерго в новое ведомство.

- В соответствии с требованием ст.362 ч.5 УПК РК повторно заявляем ходатайство о признании в качестве потерпевшей стороны по данному уголовному делу министерство экологии, геологии и природных ресурсов. Сторона обвинения считает, что Минэнерго не является потерпевшей по следующим основаниям: 17 июня 2019 в соответствии с указом президента №17 образовано министерство экологии с передачей ему функций и полномочий министерства энергетики для формирования и реализации госполитики в области охраны окружающей среды (…) министерство экологии является на данный момент администратором указанной программы. Все имущественные права и обязанности формирования и реализации госполитики перешли в Минэкологии. Правопреемником дальнейшей реализации программы строительства и реконструкции объектов охраны окружающей среды, очистка водоемов Щучье, Боровое, Карасу является министерство экологии. В общем, государству причинен ущерб на сумму 3,458 млрд тенге, в рамках реализации программы, - зачитала ходатайство прокурор Сауле Сыдыкова и добавила, что "потерпевшим в уголовном процесс признается лицо, в отношении которого есть основания полагать, что ему уголовным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный вред". А это по ее мнение, не кто иной, как министерство экологии.

Адвокаты и в этот раз высказывались "против". Так, по мнению адвоката Амангалиева, раз нет факта хищения и ущерба (защита это утверждает), то не было и передачи обязательств, прав и обязанностей, а значит и говорить нечего. Тем более, что администратором программы по очистке озер в Щучинско-Боровской зоне на сегодняшний день является акимат Акмолинской области.

Адвокат Шайхина, в свою очередь, обратила внимание суда на то, что в момент расследования дела, и после передачи его в прокуратуру речи о смене потерпевшего лица не велось, в том числе самим надзорным органом.

Бывший вице-министр энергетики Бакытжан Джаксалиев в своем выступлении сделал отсылку к законам "О правительстве". Так по его словам, уполномоченный орган, то есть министерство является органом проведения государственной политики. И все проекты переданные сейчас в ведение министерства экологии, это реализация госполитики.

- В то же время проект, который начал реализовываться в рамках и стенах прошлого министерства экологии, и с реформированным и присоединенным в 2014 году к вновь созданному министерству энергетики нес на себе хозяйственные договорные отношения, которые по сути не передавались сегодня Минэкологии. И ответственность сегодня таких отношений регулируется ГПК. А ставить сейчас ответчикам уполномоченный орган, который ведет госполитику, но не имеет никакого функционала по исполнению договорных отношений – неправомерно, - сказал он, обратил внимание, что прокуратура установила ущерб государству единолично, не привлекая государственное экспертное ведомство в виде Счетного комитета.

Помимо этого, он напомнил, что еще 9 января, когда вопрос о смене потерпевшего лица уже обсуждался в суде, он просил "обратиться в Конституционный совет, к юристам правительства и администрации президента на предмет правильного трактования законодательных основ о правительстве".

- У нас в Конституции определяется, что данные вопросы трактуются не прокуратурой, а органом, разрабатывающим эти законы, - добавил Джаксалиев

Судья, выслушав мнение сторон, согласилась с доводами прокурора о том, кого следует признавать потерпевшим лицом, и что факт, передачи ряда функций и обязанностей от Минэнерго в министерство экологии, дает право признать потерпевшим новое ведомство.

- Суд считает возможным прекратить участие в качестве потерпевшей стороны министерства энергетики, и признать потерпевшим по настоящему делу министерство экологии. Ходатайство суд считает необходимым удовлетворить, вызвать в суд представителя потерпевшей стороны, разъяснить его права, - сообщила судья и объявила перерыв.

Следующее заседание начнется в 10:00

Татьяна Ковалева, Нур-Султан.

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