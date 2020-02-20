В кальянных застрелили восемь человек в Германии

Розыск преступников ведется усиленными темпами.

Полиция подтвердила гибель восьми человек после стрельбы в немецком городе Ханау, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом говорится в заявлении, распространенном на сайте ведомства в федеральной земле Гессен.

По новым данным, полиция может подтвердить, что восемь человек получили смертельные ранения. Розыск преступников ведется усиленными темпами. Точной информации о мотивах пока нет, - говорится в заявлении.

Убийца, расстрелявший людей в двух кальянных, действовал в одиночку, сообщила ранее газета Hanauer Anzeiger. Он ворвался в кальянную и букмекерскую контору на Курт-Шумахер-плац, а затем убил еще трех человек в кальянной на Хоймаркт.

Также говорится о пяти пострадавших, получивших тяжелые ранения. В городе введен режим спецоперации. В небе над городом замечен полицейский вертолет.

Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне - финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.

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