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В Иране умерли два человека от коронавируса

Министерство здравоохранения выясняет способ передачи коронавируса.

Фото : knews20 февраля 2020, 08:19

19 февраля правительство Ирана подтвердило два случая заражения коронавирусной инфекцией в стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Позднее стало известно, что оба заболевших скончались.

Власти заявили, что двое иранцев, скончавшихся от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCov, до этого не контактировали с китайскими гражданами или другими прибывшими из КНР лицами.

Об этом заявил член национального комитета по инфекционным заболеваниям в Минздраве Ирана Масуд Мардани.

Комитет по расследованию инфекционных болезней в Министерстве здравоохранения сейчас выясняет способ передачи коронавируса заразившимся в Куме, но вероятно, что болезнь передалась через одного из путешественников, приехавшего из соседнего государства, хотя мы не можем подтвердить место передачи вируса, - заявил Мардани.


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